Genovese, console belga a Napoli: “Mertens ha fatto gol che faceva solo Maradona”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Giuseppe Genovese, console belga a Napoli, che ha parlato di Mertens.

Il console ha parlato benissimo di “Ciro” Mertens. Di seguito il suo intervento:

“Sono tifoso del Napoli da sempre. Ho visto le partite più importanti della storia del Napoli. Mertens mi ricorda il modo di tirare di Diego Maradona. Quella di questa sera tra Italia-Belgio sarà una partita che si giocherà molto sulle individualità. Apprezzo molto l’Italia con i tre capisaldi napoletani con Donnarumma, Insigne e Immobile.

Poi, abito a 100 metri da Mertens e spero che faccia bella figura. Con Mertens ci scambiamo qualche messaggio, è un ragazzo eccezionale. Ama Napoli ed il modo napoletano di vivere. È stata una vera fortuna per il Napoli avere un giocatore così in questi anni, fa cose straordinarie in modo apparentemente semplice. Ha fatto gol che solo Maradona ha fatto a Napoli.

Dries ha un attaccamento a Napoli pazzesco. Mi auguro che l’Italia faccia una bella gara per gli italiani che sono lì. Per la prima volta, la nazionale ha copiato il gioco del Napoli mettendo Jorginho a comandare le operazioni. Questa nazionale è un gran vanto per Napoli con un grande tecnico come Roberto Mancini che ha portato molti concetti anche di Sarri.

Spalletti? De Laurentiis è sempre riuscito ad individuare bene gli allenatori, Mi auguro che Spalletti riesca ad entrare nella mentalità napoletana e ci faccio vedere un gran bel calcio. Il Napoli non è una squadra fatta per vincere solo 1 a 0.“

Comments

comments