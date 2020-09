Claudio Gentile, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Eccone un estratto.

«Koulibaly e De Ligt. Sarebbero un’ottima coppia, con caratteri- stiche complementari. Sa come si dice? ”Fanno difesa”, quello che a volte manca oggi. L’olandese è il futuro, è un po’ il “libe- ro” che imposta, il senegalese è un grande marcatore, anche se l’ultimo anno ha avuto proble- mi. Ma non mi sorprende che lo vogliano in tanti»

Comments

comments