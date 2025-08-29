Napoli

Geolier annuncia che non proseguirà la partnership con il Napoli.

Pubblicato il

Geolier dopo i chiarimenti delle scorse ore

e dopo aver precisato, ripetutamente,  attraverso i propri canali social,

di non essere coinvolto nella scelta di sollevare dall’incarico lo storico speaker Daniele Bellini,

ha comunicato di non voler proseguire nell’accordo raggiunto con il club

 

Comments

comments

Articoli simili:, ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top