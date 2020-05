Germania, arrivata la decisione sulla Bundesliga: si torna in campo

Il noto tabloid Bild, il più diffuso quotidiano in Germania, ha annunciato che la Bundesliga tornerà in campo a partire dalla seconda metà di maggio.

La notizia è stata confermata anche dalle principali agenzie di stampa tedesche: il Governo ha dato il suo ok definitivo, lasciando la decisione sulle date precise ai club. La Bundesliga, dunque, ripartirà, a differenza della Ligue 1, che invece ha deciso di fermarsi. Un segnale importante per la Serie A, che attende il confronto tra Governo e FIGC per conoscere il suo destino.

Comments

comments