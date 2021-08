Germania: Borussia Dortmund-Bayern Monaco per la Supercoppa tedesca, la diretta TV

La Germania questa sera alle ore 20:30 allo stadio Signal Iduna Park di Dortmund si assegna la Supercoppa di Germania.

La sfida, trasmessa in diretta TV dai canali Sky, vede di fronte il Borussia Dortmund vincitore della Coppa di Gemrania e il Bayern Monaco campione di Germania.

Il Borussia Dortmund ha vinto il titolo 6 volte (1989, 1995, 1996, 2013, 2014, 2019) mentre il Bayern Monaco lo ha vinto 8 volte (1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020).

Tra i principali campionati europei già assegnata la Supercoppa in Francia (il Lille ha battuto 1-0 il PSG ), la Community Shield in Inghilterra (il Leicester ha vinto 1-0 con il Manchester City), la Supercoppa in Olanda (il PSV ha battuto 4-0 l’Ajax) e la Supercoppa in Portogallo (lo Sporting Club di Lisbona ha battuto 2-1 il Braga).

La Supercoppa Italiana, che dovrebbe giocarsi in Arabia Saudita con data da ufficializzare, vede di fronte l’Inter campione d’Italia e la Juventus vincitrice della Coppa Italia.

Anche la Supercoppa di Spagna si gioca in Arabia Saudita a gennaio 2022 e vede coinvolte Atletico Madrid (campione di Spagna), Real Madrid (seconda in campionato), Barcellona (vincitore della Coppa del Re) e l’Athletic Bilbao finalista della Coppa del Re. Le due semifinali sono Atletico Madrid-Athletic Bilbao e Barcellona-Real Madrid.

