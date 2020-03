Il presidente del Getafe Angel Torres, intervistato riguardo sfida di Europa League contro l’Inter di giovedì a San Siro, ha parlato così.

“Manca ancora la decisione definitiva, l’Uefa non ha detto nulla, siamo in contatto ma entro oggi deve decidere – ha proseguito, come riporta Marca –. Paura del viaggio? Non c’è paura, ci sono responsabilità e cautela. Il virus c’è anche a Madrid, non è necessario andare in Italia“.

