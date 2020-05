Il Presidente del Getafe, Angel Torres, rivela un retroscena sull’interesse del Napoli per Cucurella, calciatore accostato agli azzurri.

“De Laurentiis mi chiama ogni tre giorni. Il nostro obiettivo ad oggi resta però quello di non vendere nessuno. E spero che in Spagna non venga consentito a chi ha fatto ricorso all’Erte di ingaggiare calciatori. Ci manca solo che l’Erte prenda un nostro calciatore a 20 milioni, non avrebbe senso.”

