Getafe, il presidente Torres: “Mai contattati dal Napoli per Olivera, se dovessero arrivare offerte le valuteremo”

Angel Torres, presidente del Getafe, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, smentendo una trattativa con il Napoli per Mathias Olivera.

Il terzino uruguaiano è stato accostato agli azzurri nelle ultime settimane, ma il patron del club madrileno ha affermato di non essere mai stato contattato da Giuntoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Ad oggi non ho avuto alcuna chiacchierata con il Napoli relativamente a Mathias Olivera. Il ragazzo sta molto bene qui al Getafe, ma se dovesse arrivare qualche club per lui ci siederemo a tavolino e vedremo il da farsi. La stagione appena terminata per noi è stata difficile, senza pubblico, abbiamo perso un po’ di punti”.

Comments

comments