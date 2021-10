Ghirelli avvisa i De Laurentiis: “Noi contrari alle multiproprietà”

A margine di Campobasso Bari il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Antenna Sud. “Noi come Lega Pro non eravamo d’accordo tanti anni fa con le multiproprietà e non lo siamo ancora oggi.

È stato dato un arco di tempo di tre campionati per trovare una soluzione.

Se la proprietà De Laurentiis vuole ricorrere è giusto che lo faccia per difendere i propri interessi.

Credo però che sia stato confermato il fatto che non ci sia spazio nel mondo del calcio per questo”.

