Ghoulam blocca Karbownik, nessun club vuole accollarsi lo stipendio

Faouzi Ghoulam non trova una nuova destinazione a causa dell’alto ingaggio e blocca l’arrivo di Karbownik a Napoli.

Ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport:

“Intanto, il ds napoletano è preso anche dalla cessione di Faouzi Ghoulam. L’esterno algerino è stato utilizzato parecchio nelle amichevoli estive, ma il club vorrebbe liberarsi del suo contratto che è tra i più ricchi. Ghoulam guadagna 3,5 milioni di euro a stagione (7 lordi) e non rientra più nella politica imposta da Aurelio De Laurentiis, ovvero, l’abbattimento del monte ingaggi.

Giuntoli ne ha già bloccato il sostituto da diverse settimane. Si tratta di Michal Karbownik, 19 anni, esterno sinistro del Legia Varsavia. Col ragazzo è già stata trovata l’intesa, così come con il club polacco. Ma se non esce Ghoulam lui non potrà trasferirsi. Sistemarlo non è semplice, lo stipendio che percepisce è un impedimento, al di là del costo del suo cartellino che è di poco inferiore ai 10 milioni di euro. Ma l’ingaggio è alto è sta allontanando quelle poche pretendenti, tra le quali c’è il Wolverhampton che non è disposto a corrispondergli uno stipendio del genere”.

Comments

comments