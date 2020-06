Ghoulam: “Dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Ora testa alla prossima!”

Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, ha commentato sui social il successo casalingo ottenuto contro la Spal, con il risultato di 3-1.

“Dovevamo vincerla e l’abbiamo fatto. Ora testa alla prossima” ha scritto l’algerino, subentrato nei minuti finali a Mario Rui. Per la squadra di Gattuso si tratta del quinto successo consecutivo in campionato.

Dovevamo vincerla e l’abbiamo fatto. Ora testa alla prossima 💪🏽

Nous devions gagner et nous avons gagné. Maintenant on doit nous concentrer sur le suivant 👍🏽

We had to win it and we did. Now let’s focus on the next one 🙌🏽

⚽️ #NapoliSpal 3-1 #SerieA

🇩🇿 #FG31 pic.twitter.com/2Xi4ufP68g

— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) June 28, 2020