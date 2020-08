Ghoulam lascerà Napoli, si valuta la rescissione del contratto

Faouzi Ghoulam sempre più lontano da Napoli. L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla delle possibili soluzioni.

Non ci sono dubbi: Faouzi Ghoulam lascerà Napoli. La sua esperienza in azzurro si è conclusa. Ora sono due le ipotesi sul suo futuro: trasferimento al Wolverhampton oppure rescissione del suo contratto, in scadenza nel 2022. Lo riporta il Corriere dello Sport. Avventura sfortunata dell’algerino in azzurro, due infortuni nel momento più bello della sua carriera lo hanno penalizzato. Ora l’addio.

