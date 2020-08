Ghoulam, Mendes al lavoro per portarlo al Wolverhampton

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli la cui avventura in azzurro è ormai al capolinea.

L’algerino non è mai tornato sui suoi livelli dopo il doppio, terribile, infortunio della stagione 2017/2018, trovando sempre meno spazio, sia con Ancelotti che con Gattuso. Il suo agente, Jorge Mendes, è dunque al lavoro per il trasferimento verso una nuova destinazione: il Wolverhampton. “Il Wolverhampton è intenzionato a crederci, anche perché il manager dell’algerino – Jorge Mendes – ha voce nel Wolves, però senza eccedere nell’ingaggio. La transazione è cominciata, avrà i suoi tempi, e i contatti sono frequenti per trovare un accordo sulla buona uscita”.

