Ghoulam… napoletano vero.

Faouzi Ghoulam ha rilasciato un’intervista a ‘Il Mattino di cui vi riportiamo un estratto

Mi sento napoletano al 100×100 questa città no no mi basta mai.

La nostra generazione di calciatori non è stata dimenticata perché davamo tutto in campo e lottavamo per obiettivi più alti volevamo portare Napoli sul tetto del mondo.

Ogni partita era una battaglia.

Lo scudetto è anche mio, come tifoso, non l’ho vinto sul campo ma da napoletano.

Quest’anno il Napoli di Conte sta facendo un’impresa non mi aspettavo tanta velocità ma se non dovesse arrivare il titolo non va visto come un insuccesso”.

Poi gli allenatori

“Gattuso il preferito, Sarri quello da cui ho imparato di più”.

Il futuro

“Parlare di calcio e continuare a studiare da allenatore e DS, aspettando mio fratello Koulibaly”.

