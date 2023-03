Ghoulam: “Non mi piace come si parla del Napoli, sta facendo un qualcosa di straordinario”

L’ex difensore algerino del Napoli Faouzi Ghoulam, oggi in forza ai francesi dell’Angers, ha partecipato alla trasmissione di DAZN ‘Tutti bravi dal divano’.

“Vittoria con l’Atalanta? Secondo me è una partita fondamentale perché il Napoli deve preparare la Champions. Due sconfitte nella testa dei giocatori non è sempre buono. Doveva rialzare il livello.

Secondo me è una squadra diversa rispetto a noi. Hanno caratteristiche diverse. Hanno più fisicità. È una squadra che gioca, fa tanti gol e ne prende pochi. Noi avevamo un falso nove, con Mertens che veniva più incontro.

Il calcio è fatto da 11 giocatori che giocano per lo stesso obiettivo, ma siamo 11 persone diverse, abbiamo tutti un modo di vedere e interpretare il calcio diverso. Quindi non possiamo essere trattati tutti alla stessa maniera. Non puoi trattare Messi, CR7 o Mbappè come un altro giocatore, è palese.

Gli anni a Napoli sono stati i migliori della mia carriera, anche a livello umano. Sarò sempre grato a Napoli per quello che mi ha dato a livello calcistico e umano.

Non mi piace tanto come si parla del Napoli perché non si dà la reale importanza a quello che sta facendo. Sono primi con 18 punti di vantaggio sulla seconda, una cosa mai vista nel campionato italiano. Sono agli ottavi di finale di Champions e ne parlano come se fosse tutto normale. Dobbiamo essere felici perchè sta facendo una stagione strepitosa anche a livello internazionale. Con il +18 in classifica ogni vittoria sembra banale, oggi si parla molto di più della corsa Champions che del Napoli che sta facendo una stagione incredibile. Sono più di 30 anni che non vince, bisogna godersi la magia che sta creando con la città e i tifosi”.

