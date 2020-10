Ghoulam: “Orgoglioso di essere a Napoli” poi svela chi è il ‘comico’ dello spogliatoio

Il difensore del Napoli Faouzi Ghoulam ha interagito con i tifosi sul suo profilo Instagram, rispondendo alle loro domande.

“Napoli è una bella città, diciamo che si piange due volte, quando arrivi e quando te ne vai. E’ bello! Ho legato tanto con Dries, Koulibaly, Insigne, visto che sono tanti anni che giochiamo insieme.

Rimpianto? Bisogna vivere senza rimpianti. Ogni cosa è un’esperienza, positiva o negativa.

Il difensore più forte del mondo? Questa è una domanda semplice, per me tutta la vita Kalidou, non ci sono dubbi.

Il compagno di squadra più comico dello spogliatoio? Direi Malcuit, anche se Manolas non è male.

A Napoli mi trovo bene. Sono più di sei anni che sto qui e per un calciatore è tantissimo, quasi la metà della carriera, per me molto di più, ne sono orgoglioso.

Un abbraccio a tutti e forza Napoli!”.

