Ghoulam pronto al ritorno: si candida per un posto contro il Torino

Faouzi Ghoulam potrebbe essere vicino al ritorno in campo, magari già nella prossima partita contro il Torino. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Ritorno in campo per Faouzi Ghoulam? Questa la notizia riportata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport , che spiega come il laterale sia candidato a ritrovare minuto, magari non dall’inizio, nella sfida contro il Torino anche per consentire di tirare il fiato a Mario Rui.

Il quotidiano ricordo come proprio contro i granata, nella gara di andata, c’era stata l’ultima apparizione del classe 91’, che non gioca ormai da 146 giorni.

