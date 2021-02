Ghoulam resta un mistero: servono minuti per ritrovare la condizione

Faouzi Ghoulam è stato probabilmente il migliore in campo nel secondo tempo della sfida contro il Granada che ha sancito l’eliminazione degli azzurri.

Il terzino algerino ha portato quantità e qualità ad una fascia occupata nel primo tempo da Elmas che non ha offerto particolari spunti agli azzurri.

Una domanda è sorta spontanea alla gran parte di telespettatori che hanno assistito alla gara: perchè non schierarlo dall’inizio?

Va tenuto in considerazione che Ghoulam è, insieme a Koulibaly, rientrato dopo essere stato contagiato dal covid, in più già prima non veniva quasi mai schierato da Gattuso. Infatti nel finale di gara è apparso in debito d’ossigeno.

Un giocatore dalla prestanza fisica di Ghoulam ha senz’altro bisogno di minuti e minuti nelle gambe per rientrare in condizione.

Ma dopo una prestazione del genere resta un mistero il fatto che col passare degli anni e degli allenatori l’algerino non sia ancora riuscito a riprendersi il posto di titolare.

In questa stagione infatti, prima del covid, Ghoulam aveva collezionato solo 7 presenze in Serie A e 4 in Europa League ma solo due volte da titolare: contro Sampdoria e Rijeka.

462 minuti sono pochi, pochissimi per poter pretendere che un giocatore del genere possa acquisire fiducia e soprattutto condizione fisica.

Certo, i 45′ finali contro il Granada hanno acceso la luce della speranza nei tifosi, in Gattuso e soprattutto nel calciatore che potrebbe dare una grande mano nella rincorsa al quarto posto.

Comments

comments