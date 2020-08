Ghoulam saluta Callejon: “Grazie per quello che mi hai insegnato. Sei unico”

View this post on Instagram

Ogni partita, ogni allenamento. Sei stato il modello da imitare, l’esempio da seguire. Ma sei e sarai sempre unico e inarrivabile. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Chapeau, José María Callejón 🙏🏽 Sono orgoglioso della nostra amicizia 💙 🇩🇿 #FG #fg31