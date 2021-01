Ghoulam: “Sono al 100% ho bisogno di continuità”

Il calciatore del Napoli, Faouzi Ghoulam, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di NapoliMagazine.

Siamo dispiaciuti siamo stati un bel po’ male. Poi è chiaro che fa male di più perché la sconfitta è avvenuta con la Juve. Conosciamo tutti la rivalità che c’è tra le due squadre. E’ sempre un orgoglio vincere contro di loro.

Rispetto alla finale di Coppa Italia, questa partita è stata più complicata. Il campo, che non era in perfette condizioni, ci ha aiutato. Loro sono arrivati a questa sfida dopo momenti difficili, hanno tirato fuori l’orgoglio perché dovevano rifarsi. Hanno messo tutto in campo contro di noi, anche non disputando una partita incredibile e alla fine hanno vinto. E’ stata un po’ la Juve degli ultimi anni: non producono un gioco importante, ma vincono. Questa è la mentalità che fa la differenza. Ma sono due cose diverse la Supercoppa l’hanno vinta loro. I due scontri diretti non sono decisivi perché il campionato è ancora molto lungo. C’è tempo per recuperare o perdere altri punti per strada. La finale di Supercoppa era una partita speciale, ma dobbiamo dimenticarla in fretta“.