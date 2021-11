Faouzi Ghoulam, rimasto a Castel Volturno nella sosta per le nazionali, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato del rapporto con Spalletti.

“Rapporto con Spalletti? Chiede tanto ai suoi giocatori, aiuta e cerca di ascoltare anche a livello di gruppo. Ci dà libertà ma se le cose non vanno abbastanza bene per lui non molla niente. Dobbiamo essere, quindi, al 100% sia di testa che di fisico altrimenti diventa dura.

