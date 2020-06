Giaccherini: “Sarri? Non ero il solo a non giocare”

Emanuele Giaccherini, esterno del ChievoVerona e doppio ex di Napoli e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“E’ una sfida di grande fascino tra due squadre che sono da anni in vetta alla Serie A. La Juventus è una squadra fatta di grandissimi campioni, costruita per vincere la Champions League. Il Napoli invece è una squadra che gioca un bellissimo calcio ed è insieme da tanti anni. A Napoli serviva un allenatore come Gattuso, ha fatto benissimo il presidente a prenderlo”.

“Ho avuto la fortuna di sentire Mertens poco tempo fa, ho instaurato un bellissimo rapporto con lui. Ha superato Maradona e Hamsik, due mostri sacri. Sono contentissimo per lui, è un ragazzo speciale che merita tutta questa ribalta. E’ stato decisivo anche contro l’Inter e gli auguro di esserlo pure nella finale con la Juventus”.

“Si è detto tanto sul poco spazio che mi ha dato Sarri. Il mister ha fatto le sue scelte, alla fine a Napoli ha lasciato un segno importante, costruendo una squadra che è arrivata vicino vicino a vincere lo scudetto in tre anni. Il gioco di Sarri al Napoli è stato visto da tutto il mondo, l’allenatore non si discute. E’ ovvio che tutti vogliono giocare, qualsiasi giocatore. Io mi sono trovato in quella situazione, ma ormai è acqua passata. Non sono stato l’unico a viverla”.

