Mbala Nzola si è beccato un giallo nell’anticipo delle ore 15 di questa giornata di Serie A, che ha visto Spezia e Verona affrontarsi.

Questo comporta che per l’attaccante dello Spezia scatta la squalifica, dato che era anche in diffida. Nzola, quindi, non ci sarà nella prossima partita che sarà proprio contro il Napoli, in programma sabato 8 maggio alle ore 15.

