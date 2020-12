Giampaolo: “Orgoglioso della squadra, vuol dire che sono ancora credibile”

Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla fine della partita pareggiata contro il Napoli.

“A me è piaciuta la squadra, l’attaccamento, le risposte che hanno dato. Ha giocato con passione e non si rassegna alla nostra situazione di classifica ed ha affrontato tante sventure che avrebbero affossato chiunque. Ma nonostante tutto non è indietreggiata contro questo Napoli. La squadra ha giocato una partita orgogliosa e non era semplice.

Se poteva essere la mia ultima partita con il Torino? Ci può stare perché la classifica è quella che è. Ma non mi rassegno, il Torino ha i numeri per non essere lì, è più forte di dov’è ora in classifica. La mia fiducia sta nel fatto che la squadra c’è, è attaccata e sta giocando rispettando il suo allenatore. Vincevamo partite al 90′ e siamo riusciti a perderle, siamo penalizzati da questa cosa e non ci sono alibi. Ho parlato chiaramente con la squadra, non si guarda al passato e al futuro, conta la partita.

Oggi Insigne s’è inventato un eurogol e ci può stare. Non è questa la partita in cui recriminare. E’ capitato con l’Inter, col Sassuolo, con la Juventus, questa è la storia che noi oggi raccontiamo però la squadra c’è sempre stata. Ha pagato a caro prezzo i momenti in cui non siamo riusciti a gestire i momenti all’interno della partita.

Il gesto di Izzo mi fa piacere ma i giocatori non è che devono giocare per me. La loro prestazione mi rende orgoglioso perché vuol dire che sono ancora credibile. Perché è di questo che si tratta”.

