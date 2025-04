Gianluca Di Marzio: “I tanti tifosi del Napoli che sto incontrando mi chiedono più delle chances scudetto che del futuro di Conte”

Gianluca Di Marzio, noto giornalista Sky, esperto di mercato, a Napoli per la 4a edizione del “Memorial ‘Di Marzio” ha rilasciato a Radio Marte dichiarazioni anche sul Napoli

“La squadra di Conte ha chance concrete di vincere 5 gare e di guadagnarsi almeno lo spareggio. Se resta l’allenatore? Mi risulta che la priorità di Conte sia di restare, dipenderà dall’intesa con il club sul progetto”

“Complimenti alla Scuola Calcio Real Casarea di Casal Nuovo che ha mantenuto l’appuntamento con il memorial dedicato a mio padre: ora siamo al quarto anno, sono tre giorni di partecipazione e di grande organizzazione. Sono felice anche di portare la mia famiglia qui, ci tengo che un altro Giovanni Di Marzio, mio figlio, legga il giuramento.

Percepiamo la grande qualità dello standard organizzativo e della modalità crescita dei talenti che ha la Real Casarea, e capisco perchè emergono tanti talenti da serie A da questa academy. In questo evento sono professati i reali valori dello sport, del divertimento, dell’aggregazione e del rispetto tanto cari a mio padre. E’ molto positivo che insieme alle squadre professionistiche ci siano anche piccole realtà per dare spazio a tutti.

Il duello tra Inter e Napoli è intenso, al netto delle problematiche, con il Napoli che ha avuto tanti infortuni e con l’Inter che ha giocato tantissimo, oltre 50 gare. Sulla carta il Napoli ha un calendario più facile, anche se battere le squadre che lottano per la salvezza è più difficile. Allenarsi una settimana intera è invece un vantaggio più oggettivo, che il Napoli deve sfruttare per poter vincere le ultime 5 gare in modo da garantirsi almeno lo spareggio. L’Inter negli ultimi giorni ha dato segnali di fragilità psicologica e anche fisica.

I tanti tifosi del Napoli che sto incontrando mi chiedono più delle chances scudetto che del futuro di Conte. Del resto il Napoli viene prima di tutto, a Napoli per fortuna si vive molto nel presente, avverto l’adrenalina nel cercare di vincere il quarto titolo. Se dovesse rimanere Conte il progetto Napoli ripartirebbe da una base solida, ma il Napoli ha dimostrato di poter ripartire a prescindere, anche senza Spalletti, pur se ci ha messo un anno per riprendere il discorso. L’ importante ora è pensare a provare a vincere lo scudetto e basta. In ogni caso Conte non è affatto detto che non resti, anzi. E non solo perché ha un contratto di altri due anni. La priorità è rimanere a Napoli, da quello che so. E’ chiaro che vorrà alcune garanzie che non penso che il Napoli non voglia dargliele, perchè è certo che intende investire. C’è solo da capire se ci sarà convergenza sul tipo di investimento. Se Conte, ad esempio, chiede 5 acquisti di calciatori top di 30 anni è possibile che il Napoli lo accontenti su un paio per poter investire, per gli altri tre, su calciatori più giovani per costruire anche il futuro. Insomma c’è da capire se le due parti condivideranno il tipo di strategia. Non dovesse esserci accordo sarebbe meglio lasciarsi da buoni amici ed essere subito chiari”.

Foto tratta dalla pagina IG Memorial Gianni Di Marzio

