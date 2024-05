Gianluca Di Marzio (SKY): “Osimhen preferirebbe la Premier al PSG”

Il nuovo ds del Napoli Manna ha aperto un dialogo con il Chelsea per valutare se ci sono i margini per chiudere la trattativa e per inserire nel possibile affare anche Lukaku

Gianluca Di Marzio: “La possibilità di tornare a giocare in Francia non entusiasma Osimhen, che ci ha già giocato col Lille. Chiaramente giocare col PSG è diverso perché puoi fare partite come la semifinale di Champions di stasera, però la sua preferenza è l’Inghilterra. Arsenal e Chelsea sono le due squadre che potrebbero prendere Osimhen e finché ci sarà questa possibilità aperta lui aspetterà.

Il nuovo ds del Napoli Manna sta parlando con il Chelsea per valutare se ci sono i margini per chiudere la trattativa e per inserire nel possibile affare Osimhen anche Lukaku. L’operazione sarebbe simile a quella che si stava per fare l’estate scorsa tra il club inglese e la Juventus per Vlahovic. Non sono così sicuro che alla fine Osimhen giocherà in Francia con il PSG. Spesso lui va in Inghilterra quando ha un giorno libero e ha piacere a starci con i suoi amici“.

