Gianni Di Marzio su Osimhen: “Più forte di Pépé”

A Marte Sport Live c’è stato l’intervento dell’ex allenatore Gianni Di Marzio, che si è soffermato su Victor Osimhen, possibile nuovo attaccante del Napoli.

Di seguito le sue parole:

“Osimhen è superiore a Pépé, anche se giocano in due ruoli diversi. Resto dell’opinione che il Napoli lo abbia già preso, altrimenti non capirei questo soggiorno. Osimhen è un calciatore molto forte, lo seguo da diversi anni. È un contropiedista molto rapido, letale nella profondità e ricorda, come caratteristiche, Immobile. Però deve giocare, non puoi tenerlo in panchina.”

