Giannina Maradona si sfoga dopo le critiche: “Se mi suicidassi di chi sarebbe la colpa?”

Giannina Maradona, figlia del compianto Diego Armando, scomparso lo scorso 25 novembre, ha risposto sui social alle critiche ricevute nell’ultimo periodo.

Qualche giorno fa, la giornalista argentina Sandra Borghi aveva lanciato delle accuse alle figlie del campiona argentino: “Dove erano le figlie in questa storia? Non hanno visto niente?“. Giannina, che già era stata accusata di aver rubato un anello con un diamante blu incastonato dal valore di 300 mila euro, ricevuto da Diego nel 2018, in Bielorussia, si è sfogata tramite la propria pagina Instagram: “Se mi dovessi suicidare a causa di tutto quello che dicono contro di me, di chi sarebbe la colpa? Di nessuno, vero? Perché a nessuno interessa niente. Dicono la prima cosa che viene loro in mente e, se poi viene dimostrato il contrario, non importa – aggiunge –sono una donna forte e il tempo dimostrerà come sono andate le cose. Se non avessi un figlio, i miei pochi amici e la mia famiglia, con le molestie che ricevo e la vita che mi è stata scombussolata mi sarei già suicidata“.

