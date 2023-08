Gigi D’Alessio stasera in concerto a Castel di Sangro: “Napoli da Champions? Questa squadra ci permette di sognare!”

Ha portato il sole stasera a Castel di Sangro, Gigi d’Alessio ospite di Radio Kiss Kiss, intervistato dal giornalista Carlo Alvino.

Stasera il suo concerto qui tanto atteso, si prevede sul palco la presenza di qualche giocatore azzurro e del Presidente De Laurentiis.

Queste le dichiarazioni dell’artista partenopeo: “Il Napoli siamo noi che cresciamo con questa cultura, cattolici e napoletani. Il Napoli della scorsa stagione aveva fame, nessun leader, la squadra ha vissuto di ‘vibrazioni simpatiche’. Il tutto ha portato alla vittoria. Anche i napoletani sono stati protagonisti in positivo. Calciatore preferito? Dire Osimhen o Kvaratskhelia sarebbe troppo facile. I meriti li do a tutti. Nessuno dava importanza alla nostra squadra invece abbiamo dimostrato che possiamo fare questo e altro.

Fare pronostici mi sembra inutile oggi, scopriremo le cose solo vivendo. Abbiamo fiducia, tutti vogliamo vincere. Ci sono stati dei cambiamenti, speriamo nel risultato…magari nella conquista di un trofeo ancora più prestigioso come la Champions? Ce lo auguriamo. Il Napoli è la regina…noi siamo i re! Come alcuni versi delle mie canzoni.

“Per noi le 5 serate in piazza del Plebiscito sono stata una scommessa vinta! Potevamo farne anche altre: 75.000 paganti, hanno lavorato 4400 persone, tantissimi b/b, taxi, ristoranti…

NAPOLI prima era la fermata intermedia per raggiungere un’altra meta, oggi è la tappa definitiva. Come ha detto Papa Francesco la cosa più bella di Napoli sono i napoletani! Napoli ha dimostrato a tutti i livelli di essere una città europea. Questo tour pazzesco terminerà a ottobre al Forum di Assago, poi volerò in Canada e a seguire sarò in tv con The Voice Senior”

Presente anche il sindaco Angelo Caruso che si è complimentato con D’Alessio:”Con questa serata vogliamo bissare i successi ottenuti da Gigi a Napoli in piazza del Plebiscito. Napoli, capitale del sud, con la sua cultura e la sua lingua, patria di grandi artisti, uno di questi è senz’altro qui con noi stasera: Gigi D’Alessio”.

