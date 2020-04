Gilardino rivela: “Potevo andare al Napoli in veste di vice-Higuain”

Alberto Gilardino, ex calciatore, tra le altre, di Parma e Milan, ora allenatore della Pro Vercelli, è stato intervistato da Niccolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport.

L’ex centravanti ha parlato dell’emergenza Coronavirus e poi ha svelato un retroscena di mercato legato al Napoli: “Sono a casa a Forte dei Marmi con la mia famiglia. È un momento duro per tutti, ma dobbiamo in questo momento rimanere a casa, solo facendo questo sacrificio possiamo aiutare chi sta in prima linea, chi sta soffrendo e chi sta battagliando con questo terribile virus. In questo momento è necessario stare a casa, spero che lo facciano tutti. Napoli? Quando c’era Higuain ci fu una possibilità per il mio passaggio in azzurro come vice del Pipita, ma poi non se ne è fatto nulla”.

