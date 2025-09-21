Gilardino:”A Napoli senza paura”.

Gilardino tecnico del Pisa ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Napoli:

Come si affronta la sfida di Napoli?

“La parola paura non può esserci nel nostro vocabolario.

Dobbiamo giocare con compattezza e fiducia. Dirò ai ragazzi di dare tutto a Napoli.

Per come li vedo lavorare ho grandissima fiducia nei loro confronti. C’è il desiderio di sfidare una grandissima squadra.

Dobbiamo mantenere compattezza e linee molto strette.

Non dobbiamo allungarci troppo come con l’Udinese.

Serve voglia di sacrificarsi e di determinare una volta che avremo il pallone tra i piedi”.

Cosa serve per trovare la strada giusta?

“Tutto passa dalle prestazioni. Non dobbiamo avere paura o frenesia ma equilibrio e lucidità”.

Albiol potrebbe esordire a Napoli contro la sua ex squadra?



“Raul è un campione in tutti i sensi. Dalle sue parole si percepisce la sua qualità umana. Aiuta tutti e si è posto benissimo con la squadra. Devo preservarlo come giocatore visto che non è arrivato da tanto. Sia per non incorrere in infortuni, sia per preservarlo in attesa che la condizione cresca”.

Dal punto di vista tattico ha provato qualcosa di nuovo e come si risolve il problema del gol?

“Ho valutato anche di giocare con due punte con una mezzala più offensiva ma anche i tre centrocampisti.



C’è volontà di confrontarsi, è una cosa in più da poter proporre o dall’inizio o ara in corsa. Sono tutte valutazioni che ho fatto. Ho ancora 24 di tempo. Tramoni può fare anche il secondo attaccante e avere più libertà ma anche giocare dove ha giocato finora.

Le soluzioni sono tante. Cuadrado lo vedo più come esterno destro e potrebbe giocare già domani.



Vale lo stesso per Leris che è molto affidabile anche a sinistra. Non abbiamo ancora segnato ma presto i gol arriveranno. Nzola sta bene e confidiamo molto in lui.



Deve trascinarci, lo sta facendo attraverso gli atteggiamenti. C’è bisogno della sua esperienza, ci basta anche al 60%”.

