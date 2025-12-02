Calciatori del Napoli

Gilmour dopo l’intervento carico e voglioso di tornare presto.

Pubblicato il

Billy Gilmour si é sottoposto all’intervento per risolvere il problema di pubalgia che lo affligge 

ed ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio

 

