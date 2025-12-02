Gilmour dopo l’intervento carico e voglioso di tornare presto.

Billy Gilmour si é sottoposto all’intervento per risolvere il problema di pubalgia che lo affligge
ed ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio
Sky: C’è una notizia che potrebbe cambiare le strategie del Napoli a gennaio e c’è anche una possibile uscita.
Il Napoli fa man bassa di premi al GGdC e McTominay è il miglior giocatore assoluto.
Serie A: stop del Bologna in casa, cede 3-1 alla Cremonese
De Laurentiis al Gran Galà del Calcio 2025
Antonio Conte al Gran Galà del Calcio 2025: “Il nostro obiettivo è difendere lo Scudetto, non sarà semplice”
Classifica cortissima in testa. L’importanza degli scontri diretti. La posizione del Napoli.
Il cordoglio del Napoli per la scomparsa di Pietrangeli
Le pagelle di Roma-Napoli: L’Arca di Contè con la lupa sdentata e il minollo Neres
Verso Napoli-Juventus: Vlahovic fuori tre mesi
Napoli: Il report di lunedì