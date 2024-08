Gilmour vuole il Napoli: pressioni sul Brighton

Ok per McTominay e Lukaku in arrivo alla corte di Conte, resta la questione Billy Gilmour (23 anni) del Brighton, come stanno le cose?

Così la Gazzetta dello Sport: “La situazione sembra tutt’altro che lineare: i Seagulls continuano a giocare al rialzo, aspetto che non raccoglie esattamente l’approvazione dalle parti di Napoli. Il suo allenatore Hurzeler spera ancora di convincerlo a rimanere dov’è, ma dopo 250 milioni di euro spesi sul mercato solo in questa estate, gli inglesi hanno bisogno di rientrare. E mentre lo stesso Gilmour spinge per andare al Napoli, il diesse azzurro Giovanni Manna si è spinto a offrire 15 milioni di euro più bonus, a fronte dei 20 chiesti dal Brighton. E Conte lo vuole, per un centrocampo da grandi ambizioni”.

