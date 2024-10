Gilmour:”Napoli ha superato le mie aspettative. Aveva ragione De Zerbi”.

Gilmour ha parlato della sua esperienza napoletana su microfoni ufficiali della Nazionale scozzese:

“Le mie aspettative sono state superate.

Vedere tuta quella gente allo stadio.

Poi siamo partiti alla grande.

Sto amando ogni momento in questa mia nuova esperienza con il Napoli, è una città straordinaria che vive di calcio.



Questo succede anche in Scozia ma Napoli è Napoli, hanno il calcio nel cervello.

Sono tutti gentilissimi e si preoccupano che io stia bene.

Sto studiando la lingua è una questione di rispetto.

Per ora mi concentro su parole come:

Uomo, solo, attacca lo spazio

Poi ha aggiunto:

“La Premier per me è stata sempre un sogno, ma appena ho avuto la possibilità di avere un’esperienza fuori, non ho avuto dubbi sul volermi confrontare con una nuova realtà.



Le mie aspettative su Napoli sono superate: abbiamo fatto una grande partenza. Poi vedere tutta quell’atmosfera nelle prime partite in casa…”.

Gilmour, inoltre, è tornato sulla chiacchierata fatta con Roberto De Zerbi suo ex mister :

“Prima di venire a Napoli ho parlato con lui e mi ha consigliato di accettare. Mi aveva detto che avrei amato la città e mi sarei trovato benissimo e in effetti aveva ragione”.

“Le prime due settimane a Napoli sono stato in albergo, avevo il mare di fronte, le barche, gli yatch. Non ho ancora visitato il murale di Maradona, ai Quartieri Spagnoli ma quando tornerò lì ci andrò”.

Infine, una battuta sul traffico: “Guidare a Napoli? Non l’ho ancora, ma penso che non lo farò. In strada ci sono due corsie ma guidano come ce ne fossero quattro (ride, ndr)”.

