Giordano: “Abbiamo peccato nella sopravvalutazione di alcune partite, sbagliato paragonare due stagioni diverse”

Il giornalista Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“Forse se abbiamo peccato in qualcosa abbiamo peccato nella sopravvalutazione di certe partite. Tipo quella con l’Udinese e con l’Atalanta dove le vittorie hanno taciuto le difficoltà del Napoli. Con l’Udinese si può notare anche nelle statistiche mentre con l’Atalanta pensavo fosse cinismo e maturità ma in realtà è sorprendente che il Napoli fosse in vantaggio 2-0 dopo un primo tempo giocato nella propria metà campo.

Se si fanno i paragoni tra un anno e l’altro entriamo in campo minato in cui ha senso tutto in base al risultato finale. Il Napoli di Spalletti ha lottato per lo Scudetto fino a domenica pomeriggio mentre quello dello scorso anno se ha lottato per lo Scudetto ha smesso di lottare quasi all’inizio. Seppure il Napoli quest’anno dovesse fare meno punti per andare in Champions dello scorso anno c’è una differenza di 50 milioni tra le due stagioni.”

Comments

comments