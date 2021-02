Giordano, CdS: “In caso di crolli con Atalanta e Juve potrebbe succedere di tutto”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport.

Giordano si è soffermato a parlare della situazione che si vive in casa Napoli. In particolare su quella legata a Gattuso; poco sotto potete leggere il suo pensiero espresso a Radio Marte:

“Chiaramente in caso di crolli con Atalanta e Juventus potrebbe succedere di tutto. Non sono nella testa di De Laurentiis ma è chiaro che il Napoli sta vivendo un periodo che definire infelice mi sembra onesto. Al di là delle statistiche contro il Genoa, è statistica perdere anche 7 partite.

Servono giudizi che non siano di pancia o appartenenza. Adesso giochi contro due grandi squadre. Contro l’Atalanta si parte con il miglior risultato possibile. Presenza della società? I tweet farlocchi non mi piacciono. Se si hanno certezze, meglio avanti con Gattuso. Se invece non ci sono, meglio cambiare subito.

Un presidente non solo ha il diritto ma il sacrosanto dovere di informarsi. La strada non è stata presa perché i tempi sono quelli, però vai a cercare, a capire, a chiedere. Se si avverte una crepa dentro al piatto va buttato il piatto. Per ora, oltre la Juventus non c’è orizzonte.”

