Giordano: “Credo che quando andrà via Callejon saremo tutti tristi, non esistono calciatori come lui”

Il giornalista Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Riguardo al Coronavirus ha ragione Veloso nel dire che non c’è rispetto per nessuno. Il Verona era andato ieri a Genova, ha preso possesso delle stanze e poi li hanno chiamati dicendo che dovevano tornare indietro perché la partita era stata rinviata. C’è da dire purtroppo che una delle più grandi aziende della nostra Nazione sia gestita in maniera inadeguata. Credo che la proposta migliore e più saggia sia quella fatta dal Napoli.

Koulibaly? Lui non ha praticamente fatto la preparazione, né per colpa sua né per colpa del Napoli ma perché ha finito a fine Luglio la Coppa d’Africa.

Credo che quando se ne andrà Callejon saremo tutti più tristi. Sinceramente faccio fatica a trovare nel Mondo, e spero di non esagerare, un calciatore con la stessa intelligenza tattica di Callejon.”

