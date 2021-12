Giordano: “Il campionato inizia adesso, nella scelta di Petagna c’è un segnale importante”

Il giornalista, Antonio Giordano, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“Il campionato comincia adesso, con il girone di ritorno. L’Inter nei prossimi 40 giorni ha un calendario molto più complesso.

Nella scelta Petagna al posto di Mertens c’è anche un segnale di quello che Mertens ti ha dato prima. Se tu Mertens pensi che il tuo passato possa bastare allora ti sbagli. Ed infatti nel quarto d’ora giocato a Milano Mertens è stato un altro rispetto alla gara con l’Empoli.

Gol del Milan? Quella di Giroud senza Var non sarebbe stata considerata posizione di fuorigioco. Visto che c’è il Var è stato considerato fuorigioco.

Il mio voto alla prima parte di stagione è 9. Basti pensare a quello che era Napoli il 24 Maggio quando qualcuno pensava che addirittura il Napoli si fosse venduto la partita per far andare la Juve in Champions. Questa era una squadra demolita anche dal punto di vista finanziario. Lobotka valeva zero, Malcuit valeva zero, Petagna vale zero, Rrahmani valeva uno.”

