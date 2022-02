Giordano: “Il mio sogno è vedere le tifoserie di Napoli e Lazio assieme in una grande festa”

L’ex attaccante di Lazio e Napoli Bruno Giordano, ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su Il Mattino oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“La Lazio è la mia seconda casa. Il Napoli una casa dove ho vissuto per poco ma a cui sono legato in maniera viscerale, per quello che mi ha dato.

Il sogno per Lazio-Napoli? Vedere queste due tifoserie assieme, in una grande festa. E non capisco perché non

sia possibile.

Eliminazione con il Barcellona? Fa rumore il modo con cui il Napoli è uscito ma il Barcellona l’altra sera avrebbe fatto 4 gol anche a una squadra di Champions. Ora quello che bisogna evitare è piangersi addosso. Però sul primo gol: non ti puoi permettere un errore su calcio d’angolo quando hai davanti quei campioni.

Nella Lazio c’è pochissimo sarrismo. Va ancora a strappi, non vedo più di tre o quattro passaggi poi le cose migliori le fanno in contropiede.

È un campionato equilibrato, credo che la quota scudetto sia attorno agli 84-85 punti anche perché per la prima volta non ci sono ancora squadre già retrocesse.

Fischi a Insigne? Deve reagire, da uomo: deve capire che fa parte del gioco ma spero per lui che abbia già messo tutto in preventivo quando ha firmato a gennaio con il Toronto”.

