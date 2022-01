Giordano: “Juve-Napoli gara equilibrata, addio Insigne doloroso per tutta la Serie A”

L’ex attaccante del Napoli del primo scudetto Bruno Giordano ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Dopo la sosta ogni partita è un terno e quindi mi sbilancio in modo semplice: sarà una gara equilibrata. Mi aspetto un gara equilibrata e poi in entrambe le squadre ci sono tanti assenti.

La Juventus deve assolutamente vincere, il Napoli al momento si fa preferire come dice la classifica. L’invenzione del singolo può fare la differenza: Dybala se recupera o Bernardeschi per la Juve, Insigne o Zielinski per il Napoli.

Insigne è un giocatore tra i migliori nel suo ruolo. Il suo addio sarebbe molto doloroso per tutta la Serie A, non solo per il Napoli. Mi auguro che De Laurentiis possa ripensarci perché è difficile sostituire uno come lui.

Spalletti sta facendo il massimo con la rosa attuale, valorizzando calciatori prima spariti.

Tuanzebe? Non lo conosco benissimo ma ha le caratteristiche per fare bene nel nostro campionato”.

Comments

comments