Giordano: “La natura del Napoli non è quella di avere in rosa un calciatore come Koulibaly”

Il giornalista Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Koulibaly ha 29 anni. Non è la natura del Napoli avere un giocatore di questa età in rosa che prende anche 6 milioni all’anno. Osimhen? L’offerta del Napoli è 50 milioni più Ounas per Osimhen e Gabriel. Dare Ounas al Lille significa anche fare movimento su lui dato che lo valuti tanto.

Ancelotti? E’ la prima volta che De Laurentiis fa un riferimento ad Ancelotti. Non credo che la definizione di ‘incidente Ancelottiano’ fosse un’offesa. Ma ha usato questo termine per descrivere un rapporto che non è finito bene.

