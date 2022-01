Giordano: “Lobotka ti taglia la linea, te la spacca”

Il giornalista Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“L’inadeguatezza della dirigenza del sistema calcio, una delle aziende più importanti del paese, è amplificata dall’incapacità del fare un protocollo adatto alla situazione. Si è usato il principio dell’uno vale uno pensando che per esempio un ragazzo della Primavera del Sassuolo potenzialmente bravo possa sostituire Berardi. Tutto questo è stato fatto a campionato in corso, sono state cambiate le regole a metà stagione.

Lobotka? Giuntoli chiese ad Hamsik una relazione al volo perché già gli aveva messo gli occhi addosso. Spalletti gli ha disegnato un gioco che si adatta proprio alle sue caratteristiche. Lobotka ti taglia la linea, te la spacca. Lo ha fatto anche contro l’Atalanta dove si può dire che il primo tempo lo ha fatto lui. Lì è stato spaziale.

Con Manolas pensavamo che insieme a Koulibaly il Napoli avesse la coppia più forte del campionato ma poi ci siamo accorti che non era così. Ora giocano e stanno facendo bene le due ‘riserve’ ovvero la quarta scelta e il giocatore che l’anno scorso è rimasto cinque mesi fuori e ci è voluto molto per risollevarlo dopo l’errore di Udine. Koulibaly? Non ho mai saputo che volesse andare via negli ultimi anni.”

