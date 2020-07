Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8.

“Meret è un predestinato da sempre

Bisognerà scegliere tra lui e Ospina per la prossima stagione a meno che il colombiano non decidesse di stare tranquillo a fare il secondo dietro a Meret ma non so se potrà accadere. Meret è un patrimonio del Napoli.”

