Giordano: “Napoli e Milan hanno qualcosa in più, l’Inter non vince sempre le stesse partite”

Il giornalista, Antonio Giordano, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale8.

“Milan e Napoli hanno qualcosa in più in questo momento. Se l’Inter non vince sempre le stesse partite vuol dire che c’è un gap da colmare. Hai perso Lukaku, Hakimi e Conte e adesso è costretta ad inseguire e di conseguenza a faticare. Se l’Inter non battesse il Napoli la psiche delle grandi si insinuerebbe nell’ambiente nerazzurro.

Se De Laurentiis dice che prima o poi la FIFA dovrà affrontare il problema delle Nazionali, credo che in Italia bisognerà poi farlo con gli arbitri. Credo che ci sarà un giorno in cui faremo finta di svegliarci. Nel recupero di Napoli-Verona, ad esempio, succede di tutto e dei 5 minuti di recupero se ne sono giocati solo 2. Il discorso non riguarda solo questa partita ma tutte quelle del campionato. Se mi dai il recupero è per farmi recuperare quello che non ho giocato.”

