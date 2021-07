Giordano: “Napoli-Sarri, per il matrimonio si deve essere in due.”

L’ex giocatore e tecnico Bruno Giordano durante “Maracanà” ha parlato della situazione Sarri.

Ospite a Tutto Mercato Web Radio Giordano è intervenuto parlando del futuro alla Lazio dell’allenatore toscano e del suo mancato ritorno al Napoli, ecco le sue parole:

“Da parte del Napoli non aspettare luglio per Sarri è stato un errore, tanti giocatori li ha allenati, ha fatto un gioco bello, a tratti entusiasmante. Ma per fare i matrimoni si deve essere in due”.

Giordano parlando poi della Lazio ha detto:

“Mi chiedo Felipe Anderson dovrebbe arrivare per 5-6 milioni. Ma allora perché non tenere anche Correa? Sarri con lui, Anderson e Immobile avrebbe un tridente di spessore europeo. Perché andare a prendere Brandt o Sarabia? Mi vado a prendere uno che non conosco per uno che so cosa può darmi?.”

Comments

comments