Giordano: “Osimhen con Mbappé e Haaland può ritenersi l’attaccante del prossimo decennio”

L’ex attaccante del Napoli campione d’Italia Bruno Giordano ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Haaland e Mbappé gli unici due insieme a Osimhen che possono potenzialmente essere ritenuti gli attaccanti padroni del prossimo decennio. Sono giovani, fortissimi, decisivi, spesso determinanti. Ma se Mbappé e Haaland già si erano espressi, Osimhen lo sta facendo adesso, con numeri strepitosi.

Di lui mi ha colpito la sua velocità, la capacità di spaccare le difese avversarie e quindi le partite a campo aperto. A Leicester ha avuto la freddezza e la padronanza di inventarsi due pallonetti nel giro di pochi secondi, prima saltando il difensore e poi per battere il portiere: non so se mi spiego.

È una forza della natura e non solo per la fisicità, ma per quello che dimostra di imparare di giorno in giorno. È arrivato e pareva un gioiello grezzo, invece guardatelo adesso, segna in ogni modo: attacca lo spazio, si conquista l’area e la domina, fa a spallate e non va giù, tiene la palla, sente la porta.

Mi sembra che abbia bisogno di addestrare il sinistro, perché con il destro è micidiale e anche di testa, se penso al 2-2 in Inghilterra.

Vanno fatti i complimenti a chi ha voluto scommettere su di lui e al Napoli per aver investito, pur in un momento di difficoltà economica internazionale, per l’arrivo del Covid”.

