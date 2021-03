Giordano: “Osimhen esploderà l’anno prossimo”

Ai microfoni di Radio Crc nel corso di “Arena Maradona” è intervenuto Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli.

A seguire il suo intervento:

“La squadra di Gattuso è ancora in corsa per il quarto posto però deve trovare continuità di risultati, perché ha già perso tanti punti per strada. Purtroppo il Napoli ha avuto tanti infortuni, spesso nello stesso reparto. Ma c’è ancora il tempo per rimediare.

L’impatto di Osimhen sulla Serie A è stato ottimo, poi sono arrivati quei tre mesi in cui è stato fermo per Covid e infortuni. Penso che nella prossima stagione possa diventare devastante. Insigne è davvero un giocatore straordinario, qualche volta viene criticato perché è napoletano. Dai napoletani e dai romani che giocano nelle squadre della propria città si pretende sempre qualcosa in più. Ma Insigne sta rispondendo alla grande.“

Comments

comments