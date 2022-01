Giordano: “Ospina al Real Madrid? Se una squadra così chiama devi andare”

Nella trasmissione ‘Ne parliamo il martedì’ in onda eccezionalmente il mercoledì su canale8 ha parlato Antonio Giordano.

”Nella partita contro il Bologna Mihajlovic ha caricato la squadra contro il Napoli, anche perché la squadra di Spalletti aveva 120’ minuti nelle gambe, ma lo strapotere del Napoli si è visto.

A marzo il Napoli ha una grande possibilità, non ha più le prime sette in classifica e rispetto a Milan e Juventus in Serie A il calendario lo agevola.”

Sul possibile approdo di Ospina in Spagna:

”Ospina potrebbe lasciare il Napoli per il Real Madrid, non me ne voglia la squadra di Spalletti ma se una squadra del genere chiama devi andarci . Con la sua partenza Meret potrebbe avere la sua occasione, a ventitré anni e ha margine di miglioramento.”

Comments

comments