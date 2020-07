Giordano: “Tanti 80 milioni per Osimhen, Koulibaly insostituibile”

L’ex attaccante del Napoli Bruno Giordano ai microfoni di TMW Radio ha parlato del Napoli ma anche di Osimhen.

“Osimhen 80 milioni? In questo periodo mi sembra una cifra quasi esagerata. Ha quasi 22 anni ed è un investimento a lunga scadenza. Ma una cifra così sarà ripresa con la vendita di Milik.

Koulibaly rientra tra i giocatori insostituibili. Puoi prenderne un’altro ma non lo sostituisci in tutto e per tutto. Ma credo che sia arrivata l’ora che possa andare in Premier. Sarà difficile sostituirlo.

Sarri? Non avendo vinto niente, se vuoi rimanere alla Juve devi adattarti a vincere e piegarti alle esigenze di alcuni giocatori. Se vince il campionato e la Champions, vedremo cosa potrà fare, ma senza i risultati, non ha la forza di imporre le sue idee”.

