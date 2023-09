Giordano: “Tra Kvaratskhelia, Osimhen e Kim, nessuno vincerà il pallone d’oro. Kvara però è il più bravo, il più bello di tutti”

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di Radio Marte.

“Sulle critiche inglesi alla tribuna stampa del Maradona – piena di presunti giornalisti senza taccuino né laptop che esplodono come ultras al gol della loro squadra – io non so quello che accade nelle altre aree. E credo che nella nostra tribuna stampa si sappia solo quello che accade intorno e non quello che succede nel settore B o C perché distanti. Chi ha scritto cose del genere evidentemente le ha vissute, non ne farei un affare di stato. Credo, però, che si debba sottolineare che la figura del giornalista debba essere super partes. Non credo siano nati solo per un fatto estetico o di generosità. Quindi se leggiamo l’articolo in una certa maniera non bisogna neanche risentirsi perché non riguarda il San Paolo; c’è la citazione del nostro stadio ma ce ne sono anche altri. Sennò non usciamo mai da una forma di provincialismo. Quindi è un problema della comunicazione moderna voluta dagli editori e dal pubblico. Sui social, e talvolta anche in televisione, c’è gente che strilla, strepita, fa baccano, show. E lì bisogna fare un distinguo e prendere atto che sta cambiando il mondo, anche quello giornalistico. Quindi se ci sono figure diverse bisogna accettarlo. E se nell’area del S. Paolo sono state viste cose non bisogna scandalizzarsi. Secondo me, quando nel nostro campo vedi persone che prendono in giro i colleghi, che provano a dare lezioni di stile o, peggio ancora, smentiscono altri giornalisti, significa che non c’è etica, buona educazione e rispetto. C’è gente che tira fuori frasi allusive, che fa questo mestiere per sbaglio. Perché se scendiamo sul volgare confronto dialettico tiriamo fuori ogni forma di linguaggio sempre corretto per quanto mi riguarda. Ma queste sono porcate che non si fanno.

Tra Kvaratskhelia, Osimhen e Kim, nessuno vincerà il pallone d’oro. Secondo il mio gusto Kvara è il più bravo, il più bello di tutti. È l’essenza del calcio. Per me lui è la sublimazione della competenza di calcio. E qui vanno fatti i complimenti al Napoli, a Giuntoli che lo ha scovato per 11mln di euro, prezzo col quale compri un buon giocatore di B, ad un milione e 4 di ingaggio. E insieme ha scovato anche Kim. Per me il Napoli gioca con un ordine moderato, c’è sempre qualcosa che manca e da aggiungere. I primi 45 minuti con la Lazio sono stati belli, intensi. Il Napoli ha sbagliato tanto ma ha fatto la partita, comandandola” .

